Lääne-Virumaal on puudus kokkadest ja bussijuhtidest, tööd on raske leida kontoriametnikel

Tööjõuvajaduse prognoos näitab tööotsijatele ja tööandjatele millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetrit saavad kasutada kõik inimesed erineval eesmärgil, näiteks ettevõtte loomisel või laiendamisel, töö otsimisel, koolitusplaanide tegemisel, õppima asudes.

Lääne-Virumaa tööjõuvajaduse baromeetri hindamisele kaasati Lääne-Virumaa töötukassa konsultandid ning Lääne-Virumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Epp Orgmets. Edaspidi ootab töötukassa samuti kaasa rääkima oma piirkonna koostööpartnereid ja tööandjaid.

Baromeetrist selgub, et Lääne-Virumaal tunneb teenindussektor puudust kokkadest, bussijuhtidest, veoautojuhtidest, postitöötajatest, loomakasvatuse lihttöölistest. Sotsiaalsektoris hooldajatest, keskastme sotsiaaltöö spetsialistidest ning üldhariduskoolide aineõpetajatest.

Tootmisettevõtetel on raske täita seadmete ja masinaoperaatorite, seadistajate, oskustöölisteste, keevitajate ametikohti. Samuti on puudus elektrikutest, elektri- ja elektroonikaseadmete koostajatest. Kitsaskoht metallivaldkonnas on kestnud mitmeid aastaid, keeruline on leida (oskustega) keevitajaid ja metallipingitöölisi

Tööjõu suurt ülejääki Lääne-Virumaal üheski valdkonnas ei ole. Mõningane ülejääk on siiski andmesisestajate, kontoriametnike, raamatupidajate, sekretär-asjaajajate ning juhiabide seas.

Üha enam kerkib pinnale probleem, et vajalikke oskustega töötajaid jääb vähemaks ja üha raskem on sobivate oskustega töötajat leida. Nutikate masinate ja süsteemide kasutuselevõtt toob kaasa rutiinse ja madalamat kvalifikatsiooni nõudva automatiseerimise. Inimest vajavate erialade puhul võiks siiski kaaluda paindlike võimaluste pakkumist, sest on inimesi, kes sooviksid väga tööd teha, kuid ei suuda panustada täiskoormusega.