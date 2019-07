Teaduslik lähenemine

Aeg-ajalt jääb ajakirjandusest silma nii mõnegi uuringu tutvustus, millega midagi tõestada, suunata või isegi maha müüa püütakse. Näiteks juhtusin hiljuti lugema uudist, mis andis teada, et mitmes riigis tehtud uuringu kohaselt on õnnelikumad need inimesed, kes teevad aiatöid. Täpsemalt: kõige õnnelikumad on need, kes veedavad keskmiselt 4,4 tundi nädalas aiatöid tehes.