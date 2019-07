Kas suvi lõppeski jaanipäevaga? Kui juunis sai pea olematu raha eest lõunamaale sõita, siis praegu on päikesereiside hinnad laes. Maasikakasvatajad on hädas, sest kuum juuni küpsetas marjad korraga valmis. Töökäsi marjade korjamiseks nappis ja probleeme on ka nende müügiga. Ostja hõõrub muidugi käsi, sest aktiivne pakkumine on hinna alla toonud.