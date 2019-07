Pealispõllul otsitakse Kõrbojale peremeest

“Kõrboja peremehe” lavastaja Ene Pihol rääkis, et aastate jooksul on vahetunud näitlejad ja kasvanud suureks väike Villu, peaosalisi Annat ja Villut mängivad aga endiselt Lea Pallon ja Raido Parve. “Meie näitetrupp on saanud selle mängimisest rõõmu tunda. Meil on väga tore olnud,” lausus Ene Pihol. Ta lisas, et lavastuse loomisel massistseene ja rollirõhke sättinud Ülle Lichtfeldt on hoidnud lavastusel toetavat pilku.