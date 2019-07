Avatakse Ülo Sarapuu mälestusnäitus

Tartus sündinud Ülo Sarapuu oli pärit perest, kus kunst oli olnud au sees juba mitu põlvkonda. Autodidaktina pidas ta oma õpetajateks loodust, isiklikku arusaamist ja õnnelikku juhust. Ta oli veendunud, et kunsti ei saa õppida – anne kas on või ei ole. Ülo Sarapuu maalis põhiliselt maastikke ja portreesid. Tema töid on eksponeeritud Saksamaal, Venemaal, Rootsis, Soomes, Lätis ja muidugi Eestis. Näitust saab vaadata 10. augustini.