Võsul on elu praegu džassirütmis

Laupäeval algasid kontserdid Jaaniojal, kus musitseerisid Jason Hunter ja Ara Yaralyan, Ukuleles astusid üles Maarja Aarma ja Janno Trump Quartet. Maarja Aarma on Võsu Jazzil esimest korda. "Olen kuulnud, et siin on mõnus, nüüd võin seda kinnitada," ütles ta pärast oma esimest kontserti, kus esitas koos Janno Trump Quartetiga lugusid värskelt plaadilt.