Sellel neljapäeval ja reedel kell 19 esineb Võsu Mererestos seltskond Made in Stockholm. Tegemist on Rootsi trioga, mille muusika on mõjutatud džässist, bluusist, popist ja Ladina-Ameerika rütmidest. Bänd koosneb kolmest liikmest: pianist ja laulja on Pierre Nilson, basskitarri mängib Rickard Malmsten ja trumme Jan Heidenberg. Üritus on tasuta, kuid kohad tuleb broneerida, sest nende arv on piiratud