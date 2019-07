Hanspeter Suwe, 1993. Matt kahe käiguga.

Lahendus: ei ole just tavaline, et kahekäigulises ülesandes alustatakse kõigepealt tulega. Nii see aga tõepoolest seekord on 1. Lc1–c6+. Peavariandiks on 1. ... Lg8–g2 ja nüüd vahetavad valge kuningas ja vanker elegantselt oma kohad pika vangerdusega 2. O–O–O matt! Peale 1. ... Kh1–g1 tuleb 2. Ke1–e2X ja peale 1. ... Lg8–d5 2. Ke1–f2X. Musta lipp valge vankri teele ette astuda kuidagi ei saa. Liputuli jääks sidumise tõttu peale.