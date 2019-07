10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakveres tõttavad perenaised hommikuti turule. Sealt saab sibulat, värsket ja haput kurki, värskeid kapsaid ning kartuleid, tomateid. Uurisime ka Rakvere Kaubastust, kuidas seal värske köögiviljaga lood on. Tomatit pole praegu saada. Kurke on toodud Pärnu rajoonist. Lahedam on olnud kapsa ja kartuliga. Värskeid kartuleid andis Tarbijate Kooperatiivi Varumiskontor.