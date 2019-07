Eismas taastakse jalgrada

Eisma külavanema Andres Tulli sõnul ei tule mööda asfalti minnes ring küll meeletu suur, kuid see on kitsas, kurviline ning üsna kehva nähtavusega. "Põhiline oleks see lõik nii autojuhtidele, kui ka jalakäijatele ohutumaks teha," lausus Tull. "Tormi käigus sai tee tugevaid kahjustusi ning küla koosolekul tuli ülemöödunud aastal jutuks see lõik taas korda teha. Täna hakati töödega viimaks pihta," lisas ta.