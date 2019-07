10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Tänavakraanidest võetava vee kasutamisest

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee kinnitas oma otsusega kommunaalveevarustusvõrgus asuvatest tänavakraanidest veevõtu eeskirjad. Nende kohaselt on tänavakraanide juures keelatud pesemine, kraani külge voolikute panemine jne.

Võetav vesi on tasuline ja selle eest peavad maksma elanikud, kes saavad vett tänavakraanidest. Teenindusraadiuseks arvestatakse 100 m. Majavaldused või üksikisikud vabastatakse avalduse alusel tasu maksmisest juhul, kui nende maa-alal või selle lähedal on muud joogiveeallikad, mida need inimesed tegelikult kasutavad. Selle teeb kindlaks kommunaalettevõtete kombinaat koos sanitaar-epidemioloogilise jaamaga. Kui vesi (kaev, allikas) tunnistatakse joogiks kõlbmatuks, siis tänavakraanide kaudu kulutatud vee eest maksmisest kedagi ei vabastata. Veekuluks ühe elaniku kohta arvestatakse 40 l vett ööpäevas. Arved koostatakse kehtivate tariifide alusel. Arved esitab kommunaalettevõtete kombinaat kommunaalmajade kohta majavalitsustele, asutuste, ettevõtete ja individuaalmajade kohta asjaosalistele.