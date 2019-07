Tänane ülesanne on võetud meie paljude õpetaja Jüri Randviiru raamatukesest “Caissa riik ja rüütlid” ja pärineb juba 13. sajandist. Valgel on tules vanker, ühtlasi ähvardab must ühekäigulise matiga. Kaval manööver kindlustab valgele enamvankri.