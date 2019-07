Rakveres mini-Rimi juures armastab üks autoomanik päevade kaupa parkida oma pisikest Renault Twizyt. Poerahval on nende parkla kurjasti kasutajast villand saanud ning auto klaasipuhastaja vahele pisteti kiri, mis meenutab, et mini-Rimi parkla on mõeldud poe klientidele ja seal tohib parkida vaid tunni.