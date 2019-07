Hakatuseks torkas silma artikkel “Kas terve inimene paigutati hullumajja?”. Loost saab teada, et rakverlane J. A. põdes juba pikemat aega südamehaigust ja reumatismi ehk jooksvat, mille ravimisega tegeles üks kohalik arst. Kuna aga paranemist märgata ei olnud, loobus J. A. arsti juures käimisest.

Ühe ägedama haigushoo ajal palus tõbine arsti kutsuda, aga lausus, et seda tohtrit, kes teda varem ravis, ta näha ei soovi. Paraku kutsuti sama arst. Haige käskis tollel kiiremas korras kaduda, kui aga arst hakkas rääkima, et teda on kohale kutsutud, ägestus haige, kargas voodist välja, haaras tooli kätte ja kamandas tohtri minema.