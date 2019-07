Vaade: aastaid kestev pläma

Ameerika ühendriikides võib politseinik juba vähimagi allumatuse või kahtluse korral välja võtta 45-kaliibrise revolvri Colt ja allumatuse paari lasuga lõpetada. Eestis aga on politseinikud piltlikult öeldes valmis, et neid sõelapõhjaks lastakse. Seepärast, et pärast ühte lasku peab politseinik ülejäänud teenistusaja kirjutama seletuskirju, miks ta teenistusrelva kasutas. Kohtuvaidluse korral aga arutavad niinimetatud spetsialistid, näiteks juristid, nädalaid, kuid ja isegi aastaid, kas politseinik käitus õigesti või mitte. Mundrikandjal aga polnud tol hetkel isegi ühte sekundit aega, otsustamaks, kas lasta või mitte.