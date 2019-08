Algas ühekordsete plastesemete kasutamise vastane keskkonnakampaania

„Alates 2000. aastast on maailmas toodetud sama palju plastikut kui kõikidel eelnevatel aastatel kokku," ütles kampaania peakorraldaja, JCI GO Koja president Janet Väärtnõu. "Sellest kolmandik on lekkinud loodusesse, kus see saastab vett, mida me joome ja õhku, mida hingame. Lisaks eraldub toitu ja jooke ümbritsevast plastist kantserogeenseid kemikaale ning mikroplasti, millest tulenevalt neelab iga inimene nädalas keskmiselt viis grammi mikroplasti. See visiitkaardi suurune kogus mõjutab märkamatult, ent järjepidevalt meie tervist."