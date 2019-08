10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Uusi kalatiike Põlulasse

Üks Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva rühm töötab Põlulas. Sealses kalamajandis rajatakse uuetüübilisi ringtiike. Rühma komandör, TPI neljanda kursuse tudeng Teet Kajandu pajatas, et suurem osa rühmast jõudis Põlulasse juulikuu alguseks, neljakesi olid nad juba varem kohal, et töid ette valmistada. Rühmas on 19 liiget. Põhituumik TPI-st. Malevlasi on veel TRÜ-st, Tallinna Pedagoogilisest Instituudist ja Tallinna Ehitus-mehaanikatehnikumist, kokk aga Tallinna Kooperatiivkaubanduse Tehnikumist.

Töö pole kerge. Kaks nädalat tuli teha mullatöid, enne kui tiigipõhjade betoneerimist alustada sai. Ühel ringtiigil on põhi valmis, teisel töö parajasti käis. Tiikide servad pidid tulema monteeritavatest raudbetoonplaatidest. Neid aga ei jätkuvat.

Hea, et rühma käsutuses on eraldi maja, kus teised ei sega. Halb, et ettevõtja (“EPT” Rakvere Rajoonikoondis) pole rühmale siiani andnud majandusmasinat, nagu algul lubati.

Lepingu järgi peavad tudengid valmis ehitama kolm ringtiiki. Tasu üle ei tule ka vahest kellelgi nuriseda. Teet Kajandu arvas, et kuus peaks tulema 160-170 rubla.

10 aastat tagasi

Sotsiaaltöökeskus koondub Tapale

Tapal on valmis saanud mitme Lääne-Viru omavalitsuse ja MTÜ Jeeriko koostöös Terve Pere Keskus, mis pakub maakonna inimestele mitmeid sotsiaalteenuseid.

MTÜ Jeeriko eestvedamisel avati Tapal sotsiaalhoolekandeteenuseid osutama hakkav Terve Pere Keskus. Projekti käigus renoveeris Ram Builder OÜ endised kuurid õppeklassideks. Keskus pakub nõustamisteenuseid vanglast vabanenutele, alaealistele, noortele lapsevanematele ja nende lähedastele, HIV-positiivsete ja AIDSi-haigete ja sõltuvushaigete lähedastele, vägivaldsetele meestele, samuti võlanõustamist.