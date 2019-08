10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Partei-algorganisatsioonide osatähtsus ja vastutus kasvab järjest. On nad ju vahetult seotud rahvahulkadega, tegutsevad seal, kus otsustatakse tootmisplaanide saatus, kus luuakse materiaalseid väärtusi. Seepärast on ka vajalik, et partei-algorganisatsioonid igati suurendaksid oma võitlusvõimet ja täiendaksid oma ridu parimate töötajatega.

10 aastat tagasi

Nurkse külas lõi välk kuuske sisse nii, et puust jäid järele vaid saja meetri raadiusse laiali lennanud pilpad. Eesti äikesevaatlejate võrgustiku peakoordinaatori Sven-Erik Enno sõnul võis kuuse ebatavalise purunemise põhjustada väga intensiivne mahlade aurustumine puu sees. Enno märkis, et Eestis on juhtumeid, et välgulöögi tagajärjel puust vaid tükid järele jäävad, suhteliselt harva.