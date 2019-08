Hobused ja autod loeti kokku iga kolme aasta tagant, muu kraam pandi kirja kord kümne aasta jooksul. 1929. aasta august oligi parasjagu see aeg, mil vankrid, saanid, reed ja hobuserakmed kokku loeti.

“Lugemise eesmärgiks on saada statistilisi andmeid selle kohta, kui palju ja missugust tüüpi on meil veoriistad ja abinõud ja kui palju on neist kõlbulikke kaitseväes tarvitamiseks,” kirjutas 1929. aasta 8. augusti Virumaa Teataja.