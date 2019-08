Õpilane esitas malelaagris õpetajale väljakutse

Harjutamise hoos hakkas maleõpetaja Vaher ühe poisiga mängima ... “Üks viiega ja poisil oli võiduseis. Esialgu mängis ta mind üle, aga mul on nii palju kogemusi, et tegin ikkagi puhta viigi,” rääkis Vaher.

Teist korda toimunud suvise malelaagri eestvedaja Vaher kiitis hoolealuseid – nad on andekad igal alal. Nagu males, nii ka mujal. “Ega male pole ainult elu,” märkis õpetaja. Ometi tundus talle, et malepisik on lastel sees ja nad armastavad seda mängu. “See teeb rõõmu, kogu aeg tahtsid mängida.”

Kuigi esimestel laagripäevadel ilmaga just ei vedanud, oli ujumine kohustuslik, innuga taoti ka palli. Üheksas maakonna koolis malet õpetav Vaher on seda meelt, et jalgpall ja male on suurepärane kombinatsioon. “Jalgpall ja male, tähtis on mõtlemise kiirus, kuidas ja millal lüüa palli edasi,” sõnas Eino Vaher.