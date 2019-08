Festivalil Viru Folk astub üles 30 esinejat nii Eestist kui ka Iirimaalt ning sel aastal on oodata tavalisest rohkem ka külastajaid. Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla lootis, et sel aastal ületatakse ka 10 000 külastaja piir.

Nagu Viru Folgil kombeks, pole korraldajad kedagi otseselt peaesinejaks nimetanud, ka sedakorda on see keeruline ülesanne, sest kõik esinejad on kõvad tegijad ja väärt eraldi mainimist. Korraldajad julgevad siiski nimetada eriliseks juba täna kell 20 esinevat karismaatilist bändi The Kilkennys, keda peetakse legendaarse The Dublinersi mantlipärijaks.

Laupäeva vürtsitavad iiri torupillimängija Shane McGrath oma sõpradega ning Briti saarte uus kuum nimi Beoga, kes on viimasel ajal koos paljude lemmikpoptähe Ed Sheeraniga musitseerides edetabelitesse maandunud.

Laupäeval astub lavale ka keldi metal'i esinumber Primordial. "Näeme, et sellele kontserdile on väga palju ostetud eraldi pileteid, ehk siis paljud tulevadki Käsmu ainult sellele kontserdile ja lähevad pärast jälle," märkis Peep Veedla.

Peep Veedlale on isiklikult kõige olulisem kontsert "Tribute to the Pogues", mis algab täna õhtul kell 23 pealaval.

"Iiri muusika on populaarne kõikjal maailmas, kuid kindlasti pole see kohalikku muusikat mõjutanud nii tugevalt kui The Pogues mõjutas meie staažikate folgitippude VLÜ ja Untsakate algusaastaid. Just nemad selle austuskontserdi annavadki," ütles Veedla.

Korraldaja sõnas, et festivalil võiks olla improviseeritud jämmimist ja esinejad võiksid tinistada rahva rõõmuks kitarri.

Festival ei ole aga mitte üksnes muusika ja melu. Viru Folgil toimub ka miniarvamusfestival ja seda keskkonnaprogrammi raames. Nii saab reedest pühapäevani varahommikuti ja õhtutundidel mõnusalt matkata, nautida Päikese teed ja kogeda kõigi meeltega metsakümblust.