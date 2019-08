10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Filminädal “Suvi-69”

Filminädalal kohtutakse kineastidega. Külla tulevad stsenaristid, režissöörid, filminäitlejad. Esimene kohtumine on 13. augustil kell 19. Siis näidatakse filmi “Gladiaator”. See on uus eesti film. Kohtumisele tulevad filmi stsenarist Aadu Hint, režissöör Veljo Käsper, ja Vytautas Tomkes, kes mängib filmis peaosa.

Filmi “Gladiaator” tegevusajaks on aastad 1915–1918, mil euroopa rahvad olid kistud Esimese maailmasõja keerisesse. Filmi teemaks on inimese võitlus oma õnne eest.

Teine kohtumine korraldatakse 15. augustil kell 19 filmiga “Serafim Frolovi armastus”. Nimetatud filmis on juttu ühe sõduri saatusest, kes pärast Suurt Isamaasõda otsustab sõita tütarlapse juurde, kellega tal sõjapäevil juhuslikult kirjavahetus tekkis. Nad pole teineteist näinud ja on tegelikult võõrad. Kuid sõduril polnud mujale kuskile sõita.

10 aastat tagasi

Viru Folk tõi rahva mere äärde

“Folgi nime all on igasugu asju tehtud, aga põhimõtteliselt tähendab see, et ollakse intiimsemalt omavahel, loodusega lähedased. Sellel festivalil olid erinevad paigad erineva intiimsusega – väiksemad paigad meeldisid mulle rohkem,” rääkis aastakümneid omale hingelähedast folki teinud Hendrik Relve, kes ühel õhtul astus koos oma bändikaaslastega Forestist üles kirjanike maja õuel ning rääkis teisel hommikul huvilistele Käsmu kivikülvist.