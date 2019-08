Viru Folgi rütmis: iiri muusika on Eurovisiooni pailaps

Iirimaad võib konkurentsitult pidada Eurovisooni lauluvõistluse võitjaks, sest Iirimaa esinejad on võidu viinud koju seitsmel korral, sealhulgas kolm korda järjest aastatel 1992, 1993 ja 1994. Lauluvõistlust on kuuel korral korraldatud Dublinis ning ühel korral väikeses 1500 elanikuga Millstreeti linnas.

Iirimaa on saatnud lauluvõistlusele 42 laulu, neist seitse on lauluvõistluse võitnud ning 18 on lõpetanud esiviisikus. Iirimaa on ühel korral kaotanud õiguse osaleda võistlusel, sest 2001. aastal jäädi 21. kohale.