Vaata otseülekannet: virulastega Eesti kergejõustikukoondis sihib EM-i teise liiga võitu

Pühapäeval on teist päeva järjest stardis Lääne-Virumaa keskmaajooksja Kelly Nevolihhin, kes teeb kaasa 1500 meetri distantsil. 26-aastase atleedi isiklik rekord sel võistlusmaal on tänavu juunis Ogres joostud 4.23,75.

Et tegemist on võistkonna võistlusega, siis ei ole antud juhul tähtis niivõrd aeg, kui just tulemus ja üksikaladelt kogutavad punktid. Pealegi valitsevad Varaždinis küllaltki keerulised ilmastikutingimused - eile kerkis võistluspaigas õhutemperatuur varjus 33 kraadini.