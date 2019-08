10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

V. I. Lenini 100. sünni-aastapäevale pühendatud sotsialistlikku võistlusse lülitusid ka Rakvere rajooni 56 raamatukogu. Viia raamat igasse peresse – see on külaraamatukogude töötajate raske ülesanne. Kõik pered on suutnud lugejateks haarata ainult Karepa raamatukogu juhataja S. Kaasik. Lastega töötavad edukamalt Roela, Haljala ja Uhtna raamatukogu.