Folk veab Haapsalust Käsmu kultuuri otsima

On aasta 2008. Pereema Kätlin Sandvik-Soon on hull ansambli Jäääär fänn. Järjekordset kontserti otsides jääb tema silm täiesti juhuslikult peale teatele, et ägeda ansambli kontsert toimub Käsmus. Viru Folgil. “Hästi. See teadmine, et on Viru Folk, läks viuh kõrvade vahelt mööda. Jäääär oli väga äge, tookord oli see põhiline,” rääkis Kätlin Sandvik-Soon.