Kolmapäeval tuleb sooja kuni 21 kraadi

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Hoovihmapilved liiguvad saartelt mandrile ning võib äikest olla. Mõnel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12, saartel kuni 15 m/s. Sooja on 9-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-9 m/s ja laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Kohati on udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 11-13 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest, pärastlõunal saartel saju tõenäosus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.