Rakvere räppar avaldas raamidest väljas loo

"Lugu on tehtud ühel augustikuu päeval, kui väljas kallas vihma. Mõtlesime, et kuidagi peab püüdma selle päikese tagasi tuua," kõneles ta.

Räppmuusik märkis, et mõtteid ja ainest uuteks lugudeks on tal teisigi, kuid enesekriitiline suhtumine ei ole lubanud neid avalikkuse ette tuua. "Olen perfektsionist ja pole lugudega veel õiget tunnet kätte saanud ning pole aega olnud neid lõpuni valmis teha," lausus R.V.

Äsja ilmunud muusikapala on räppari ütlusel üsna erinev tema varasemast loomingust. "Olen saanud head tagasisidet. Mõned on öelnud, et tegemist on sellise laheda raamidest välja lükkega. Tõsi, mõned vanad fännid on samas pisut pahased, et teen natuke teistsugust muusikat, kui varasemalt," kõneles räppar.