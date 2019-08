10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere suurimaks lasteasutuseks on nüüd 1. lastepäevakodu. See asub uues hoones, mis mahutab 280 mudilast. Uudisena võib nimetada ööpäevast logopeedilist rühma. Sellesse koondatakse kõnehäiretega lapsi kogu rajoonist. Üks kasvatajatest käis asjakohastel kursustel ja tema nende lastega tegelema hakkabki.

10 aastat tagasi

Läsna külateater Ahjutagused tuleb tänavu suvel välja järjekordse esietendusega. Ene Pihol on lavastanud Andrus Kiviräha “Ulja neitsi”. “See on lõbus mereröövlitükk, kus mängivad oma küla parimad jõud,” märkis Ene Pihol ja lisas, et laval on kõik naisrollid, millest mõnda mängivad ka mehed. Sügisel täitub Läsna külateatril Ahjualused kümnes tegutsemisaasta.