Kolm muusikut püüavad Vihulas kauneid hetki kinni

Armastatud laulja ja helilooja Tõnis Mägi on esitanud nii rokki, estraadi, poppi kui ka osalenud mitmes muusikalis. Viimastel aastatel on ta kuulajateni toonud enamasti enda loomingut.

“Koos Ain Agana ja Mihkel Mälgandiga otsustasin mõningaid eredamaid muusikakuulamishetki meenutada. Laulan seekord oma kirjutatud laulude sekka ka paar jazz-ballaadi ammustest aegadest. Kontsertidel kuuleb laule, mis on olnud eredad hetked ning mis on minu loomingut otseselt mõjutanud,” rääkis Tõnis Mägi.

Ta on laulnud ansamblites Baltika, Kärjed, Laine, Muusik Seif, 777 ja Ultima Thule. Tõnis Mägi on kirjutanud ja esitanud arvukalt hitte, mis on rahva südamesse püsima jäänud, sealhulgas “Koit”, mille rahvas valis otsesaate “Eesti otsib lemmiklaulu” finaalis võitjaks. Kontserdituuril “Hetk” kuuleb Tõnis Mägi enda kirjutatud loomingut, aga ka üht-teist tema headelt sõpradelt ja mujalt maailmast.