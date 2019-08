Rakveres korraldas festival-laada MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Barvinok. Selle eestvedaja Maria Gavriljuk rääkis, et Ukraina-teemalist laata korraldati Tallinna külje all Maardus kaksteist aastat.

Pärast Ukrainas puhkenud sõda korraldajad festivalist loobusid. Gavriljuki sõnul põhjendati loobumist kartusega, et üritusel võidakse välja tulla provokatsioonidega. Gavriljuki sõnul rääkisid Maardu laada korraldajad, et inimestel on sõjast eri arvamus ja see asjaolu on heaks pinnaseks provokatsioonidele.