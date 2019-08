Galerii: aserilaste jumalakuulutajavastane pikett kulgeb rahumeelselt

Rahvakoosolekule on kogunenud sada inimest. Meeleolu on rahulik ja positiivne, inimesed on elavad. Palju on eesti- ja venekeelseid usuvastaseid plakateid, millega liikumise tegevuse vastu protestitakse. Teiste hulgas on naerutujuikoon pisaraga, väljendamaks kurbust kodukoha pärast. Kohal on politseinikud, parkla, kus pargib mitu Vene numbrimärgiga autot, on lindiga piiratud.