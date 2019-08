Roosiaia imetabased hetked lõi külalistele veetlev Ita Ever

Üllar Saaremäele oli see juba mitmes kord olulist tähtpäeva pidada koos presidendiga sumedas augustiõhtus. Saaremäele on see suur au ja rõõm juba seepärast, et mõte peost Kadrioru roosiaias pärineb tema sõbralt lavastaja Jaanus Rohumaalt.

Üleeilset pidu iseloomustas Saaremäe rahuliku ja sulnina, kuid sedakorda jäi talle ilmtingimata meelde üks kohtumine. Tähtis. Eriline. Vajalik. “Ita Everiga.” Üllar Saaremäe rääkis, et ta ei olnud näitlejannat näinud peale tema poja Roman Baskini surma. See oli tarvilik trehvamine, sest Saaremäe oli teise suure lavastaja matuste ajal Kanadas ringreisil. “Käsi ei tõusnud tookord telefoni võtma, et rääkida. Lootsin, et näeme, ja seal me kohtusime. Rääkisime Romanist ja sellest, kuidas elu nüüd edasi läheb,” kõneles Saaremäe. Ta tunnistas, et mõned asjad jäid ka ütlemata. “Aga ma usun, et ta luges mu silmist,” sõnas Üllar Saaremäe.