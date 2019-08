10 ja 50 aastat tagasi

”Mina määran teile kohad!”

Enamik inimesi, kes bussides sõidavad, on rahul igasuguse istekohaga. Kui ees seisab aga näiteks reis Pärnu, ei ole sugugi ükskõik, kus istuda. Sõit sinna kestab ikkagi vähemalt kolm-neli tundi. Esmaspäeva hommikul astusid toimetusse kaks pärnulast. Olid tulnud Rakverre poega vaatama. Palusid Rakvere bussijaamast esmaspäeva hommikul kaks piletit Pärnu. Kassas pandi piletitele numbrid 7 ja 8. Reisijaile kohad ei meeldinud, sest nad kartsid, et need on esiratta kohal, kus on ebamugav istuda. Protesteerimine ei aidanud. “Mina määran teile kohad!” öeldi kassast. Helistamise peale vastati, et sellised olevat instruktsioonid, inimestel pole õigust kohti valida, paluti aga tagasi tulla, et saaks piletitele teised numbrid panna. Hiljem kostis ka autobussi- ja taksopargi osakonnajuhataja A. Aam, et reisijate soove peab siiski arvestama. Kes ostab pileti enne teisi, sellel on valikuõigus.