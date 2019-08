Suur väjakutse: Kohtla-Järve riigigümnaasium meelitas Rakvere volikogu liiget

Rakverest 60 kilomeetri kaugusele Kohtla-Järvele on Kelly Konetski-Ramul valmis sõitma igal koolipäeval. Seda põhjusel, et Eesti haridusmaastikul pole tema jaoks suuremat tööalast väljakutset. "Kooli direktor Hendrik Agur lõi nii ebatraditsioonilise töökuulutuse, et sellest ei olnud võimalik mööda vaadata. Kui kooli direktor lendab helikopteriga ja ütleb, et väljakutse kartuses ei tasu kooli tööle tulla. Kuidas sa ei lähe siis sinna," märkis Kelly Konetski-Ramul.

Uues riigigümnaasiumis õppenõustajana töötav Konetski-Ramul lausus, et praeguseks on Kohtla-Järve gümnaasium ületanud tema jaoks igasugused ootused.

Volikogu liige lubas, et töö ja väljakutsete tuhinas jätkub tal tahet ja jõudu tegeleda ka Rakvere teemadega. "Lääne-Virumaa ja Rakvere on minu kants. See, et ma töötan Kohtla-Järvel ja õpin Tartus, seda ei muuda. Täidan kõiki mulle usaldatud ülesandeid suure kohusetundega ja rakendan oma kogutud teadmisi Lääne-Virumaal," märkis ta.

Tänase kooli keeruliste küsimustega, nagu õpimotivatsioon ja koolikohanemine, tegelev Konetski-Ramul lausus, et kindlasti on tal võimalik saadud teadmisi ja kogemusi rakendada ka 2022. aastal avatavas Rakvere riigigümnaasiumis.

"Kohtla-Järve riigigümnaasium on esimene taoline kool Eestis, kus on lugematu arv erisusi. Meie kooli koonduvad mitmed erinevad kultuurid ja see on suur väärtus. See muudab meie igapäevatöö pööraseks. Koolis, kus antakse õppeaasta jooksul üle 550 kursuse, igavaks ei lähe,” sõnas Konetski-Ramul.

Kohtla-Järve gümnaasiumis alustab õpinguid 323 õpilast ja üle 40 õpetaja. Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õpetajatest pool on pärit teistest Eesti piirkondadest. Kohtla-Järvel töötab ka tuntud lavastaja, käsmukas Neeme Kuningas.