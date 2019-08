Ilmaprognoos: kooliaasta avaaktused saab pidada päikesepaistes

Kolmapäeval suundub kõrgrõhkkond Eesti idapiiri taha, aga selle serv katab nii Balti riike kui Läänemerd ning Eestis on ilm ikka sajuta. Võib vaid õhukest pilvevinet olla. Puhub mõõdukas lõuna- ja kagutuul. Sooja on öösel 10–15, rannikul kuni 18 kraadi, päeval 22–26 kraadi, saarte rannikul 20 kraadi ümber.

Neljapäeval püsib kõrgrõhkkond Venemaa kohal ja Eesti ilm selle serva all on ikka sajuta ning laialdaselt ka päikeseline. Üle Skandinaavia Rootsi rannikule laieneb aga madalrõhkkonna serv, mille survel tugevneb ka Eesti vetes kagutuul. Sooja on öösel 11–16, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi, päeval 22–25 kraadi, rannikul 20 kraadi ümber.