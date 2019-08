10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vohnja kolhoosis olid vihm ja tugev tuul rukki nagu maha rullinud, ent saak on sellele vaatamata hea. III osakonnas saadi isegi 36 tsentnerit hektarilt. Majandi keskmine on 30 tsentneri piires hektarilt (mullu 20 ts ha-lt). Väljas on kaheksa kombaini. Rukis (99 ha) on juba salves, kuivateis või teravilja vastuvõtupunktis. Neljapäevaks oli 100 vilja riigile juba müüdud.