10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Tamsalu sovhoosi loomalaut on objekt, mille valmisehitamisega Tapa Mehhaniseeritud Ehituskolonn kuidagi toime ei tule. Sellega hakati pihta juba 1967. aasta septembrikuus. Laut pidi valmima 1968. aasta IV kvartali lõpus. See jäi ainult lubaduseks. Ehitajad andsid sõna, et laut antakse käiku käesoleva aasta juulis. Tööd on ikkagi alustamata.