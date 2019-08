10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Üheks seni vähe mehhaniseeritud tööks majandites on olnud jõusööda laadimine hoidlatesse. Käsitsilaadimisel tekivad paratamatult autode ülenormatiivsed seisuajad. Sellega kaasnevad trahvisummad, mida majandid peavad maksma. Mullu olid need summad üsnagi suured. Et sellest pääseda, tuleb jõusööda laadimist mehhaniseerida.