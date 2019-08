SK Tapa vandus Kehrale alla viie väravaga

"Mäng oli konarlik ja pilt polnud ilus," lausus Koppelmann, märkides, et ladusa kokkumängu ja üksteisemõistmise saavutamiseks on veel vaja tublisti pingutada. Peatreeneri sõnutsi võis samasuguse hinnangu anda ka vastaste esitusele. "Kuigi meie mäng lonkab veel kahte jalga, tuleb meeste tunnustuseks öelda, et pingutati ja tahtmist on," lisas ta.