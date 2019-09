Uhtna koolis alustati nagu alati - rõõmsameelselt

Uhtna põhikooli lõpuklassi neiu Getter Elis Jalak kommenteeris oma tundmusi 1. septembri suhtes sõnadega: "Hakkab jälle pihta!". Ja lisas täpsustades, et seda võib võtta nii negatiivselt kui positiivselt. Direktor Anne Mäemetsa aktusekõnest jäi talle meelde koolirahu mõte ja see, et kool on saanud juurde palju tehnikat.

"Jah, tõepoolest, mul oli kaks põhilist sõnumit: koolirahu ja digipädevused," rääkis direktor Anne Mäemets, nimetades, et kool on saanud 3D-printeri, uued lauaarvutid, tahvelarvutid, robotiga komplektid ja droonid lisaks.

"Puudutasin ka põhikooli lõpueksamite ärakaotamist: ootame vastust riigikogult. Aga mina isiklikult ei muudaks hästi toimivat süsteemi," ütles koolijuht.

"Mina oleksin mõnes mõttes õnnelik, kui ei peaks eksamitega vaeva nägema ja muretsema, samas võin ka neid teha kui peab," kommenteeris Getter Elis Jalak õpilasena.

Suve jooksul sai kooli teine korrus suuresti renoveeritud ja kui Uhtna kooli uksest sisse astudes jääb fuajee põrandale tuttav Eesti kaart, mis on seal olnud juba aastaid, siis nüüd kaunistab teose korruse põrandat terve maailma kaart.

Aga uuendusi on veelgi. "Istumiskohti ja tegevuskohti on vähe, sest pinda selleks ei ole. Mõtlesime siis, et kasutaks ära veritikaalset pinda, seinu," selgitas Anne Mäemets. Nii sündisid koostöös sisearhitekt Maarja Valk-Falk´iga ronimissein, istumispesad ehk tumbad, mida saab magnetiga seinalt istumiseks võtta ja siis tagasi panna, green screen´i sein.

"Selline roheline toon on inimese nahast kõige erinevam ja paistab sellisel taustal kõige paremini. Selle abil on võimalik hõlpsalt fotol või videol taust ära lõigata ning panna asemele mis iganes teine taust," selgitas kooli informaatikaõpetaja Karmo Lugima. Nimelt õpiti Erasmuse programmi kaudu sellist lahendit kasutama ja Lugima nägi suurt vaeva rohelist lina võimalikult kortsudeta laotades, nii et kui remont tuli päevakord, tekkis mõte hoopis sellise seina tegemiseks.

Suve jooksul valmis ka lisaklass, kuhu mahub 16 õpilast ja kus uue lahenduse saanud akendest avaneb vaade kooli saali. Koolimuuseum, mis juba varem olemas oli, on saanud aga teise lahenduse: eraldi ruumid nõukogude perioodi ja sellele eelnenud aja jaoks.

"Meil on kodu-uurimisring, mis käibki siin koos ja vahel ka ajalooõpetaja toob lapsi õppekäigule," nimetas kooli direktor Anne Mäeots.