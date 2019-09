Aseri koolipere alustas õppeaastat uuendatud majas

Reps viitas Aseri pikale koolitraditsioonile ja sellele, et kool on tuntud olnud musikaalsete õpilaste ja kõrge saksa keele taseme poolest. Minister soovis jõudu nii lastele, õpetajatele kui ka lastevanematele. “Koolikeskkond on rahulik, turvaline ja üksteist toetav siis, kui tunnetatakse, kui suur vastutus see kõigile osapooltele on,” ütles Reps.