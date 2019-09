10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Põlula Kalamajandit tunti kui tuurakala kasvatajat. Kuusteist tonni aastas rikastab paljusid toidulaudu. Tänavu hakati Põlulas kasvatama ka asustusmaterjali. Maime on antud paljudele kalamajanditele meie va­bariigis. 300 000 maimu läks Läti NSV-sse. Seni on müüdud asustusmaterjali 13 000 rubla väärtuses. See on üleplaaniline sissetulek.