Väljaku avamisel rääkis Rakvere politseijaoskonna vanemkoerajuht Raul Bamberg, et Euroopas on koerte mänguväljakud tavalised, kuid Eestis neid eriti pole. Bambergi sõnul on küll Kohtla-Järvele rajatud koertele mõeldud väljak. “Aga seal on aed juba ümbert ära varastatud,” lisas ta.