Rakveres kuuleb Operetikuninga operetti

Kohe oma esimese operetiga “Sügismanöövrid” (1909) tõestas Kálmán, et tema näol on tegemist äärmiselt andeka operetikomponistiga, ning tema järgnevad teosed vaid kinnitasid seda. Viisimeistrina oli ta ületamatu – kauneid ja sütitavaid meloodiaid pudenes nagu varrukast.

Jalutuskäikude ajal tegi ta vahel äkki peatuse, et kirjutada üles mõni pähe kerkinud viisijupp. Sama juhtus ka sugulastele korraldatud suurejooneliste lõunasöökide ajal – helilooja haaras äkki salvräti, et see siis noote täis kritseldada. “Mustlasprimaš” (1912), “Tšaardašivürstinna” ehk “Silva” (1915), “Karnevalihaldjas” (1917) on tema operettidest tuntuimad.