Sügiseste talgutega pannakse kevadine muru õitsema

MTÜ Roela Kodukant eestvedaja Tiina Alaverel tekkis juba talvel mõte kohalikelt inimestelt küsida üleliigseid lillesibulaid ning istutada need Roelas Nukitsamehe maja juurde. "Kevadel, kui inimesed oma aeda kujundama asusid, tegin üleskutse, et kes tahab anda oma lillesibulaid. Üle kahekümne pakkumise tuli," rõõmustas Alavere. Ainsaks tingimuseks oli, et sibullilled peavad õitsema kevadel ning hiljem võib neist muruniidukiga üle sõita. Nõnda kogunes arvestatav hulk nartsissi-, tulbi-, krookuse-, lumikellukese- ja kevadiste liiliate sibulaid, mida Alavere palus kuni sügiseni annetajatel hoida nii, nagu vaja, et siis õigel ajal talgute käigus mulda panna.

Kuna plaanitaval istutusalal tegutsevad usinalt ka mutid, tellis MTÜ 120 lillesibulakorvi, et maa all müttajad sibulaid ära ei sööks. "Ja korvide raha saime loteriiga. Kui Muugas oli Vilde kirjanduspäev, siis korraldasime kirjandusliku loterii," selgitas Alavere, kuidas on midagi võimalik ka nulleelarvega ära teha.

Nüüd on Roelas 22. septembriks välja kuulutatud istutustalgud virgestusala juures, kuhu jäävad ka kool ning Nukitsamehe maja. Koostöös rahvamajaga on plaanitud ka piknik ja tellitud akordionimängija meeleolu looma. "Ainus, mis kaasa vaja võtta, on labidas. Ja kui keegi ei saa mingil põhjusel kaevata või kummardada, sel luban istutajaid kõrvalt õpetada," lausus Tiina Alavere. "Olen välja mõelnud ka uue Roela vanasõna: sügisel külvame, kevadel rõõmustame."

Peale Roela talgute on Vinni vallas plaanis teisigi avalikke istutusi. Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu haldusjuht Nele Aart rääkis, et tellitud on mitut värvi krookusesibulaid, mis leiavad koha üle valla muru sees. "1500 sibulat paneme kindlasti maha, aastatega need paljunevad. Istutame krookused kergliiklusteede äärde kõrgematele kohtadele, kus lumi kõigepealt sulab, ning noortekeskuste juurde," täpsustas Aart. Istutustööd võetaksegi ette koos noortekeskuste noortega.