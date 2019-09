Koolitulistamine pole meil enam mägede taga

Ida prefektuuri pressiesindaja Kristina Kostina selgitas, et hiljuti postitas piirilinna ühe kooli 16-aastane õpilane oma klassi sotsiaalmeedia siseringi ähvardava sisuga pildi, kus oli peal ka relv. Kostina sõnul tuleb tunnustada klassi õpetajat, kel on õpilastega usalduslik suhe. Tänu sellele sattus postitus õpetaja kätte. Mõned õpilased kurtsid, et kardavad. Õpetaja näitas postitust kooli direktorile, kes omakorda politseid teavitas.

Kostina sõnul korraldas politsei veebruaris või märtsis Narva koolis äkkrünnaku ehk maakeeli koolitulistamise õppuse. Mitu aastat tagasi oli analoogne õppus Kadrina keskkoolis. Neid on korraldatud mitmes koolis üle Eesti. Ja mitte ainult koolides, vaid näiteks ka Rakvere linnavalitsuses.

Kostina ei osanud öelda, kas kooli äkkrünnaku õppusi on tänavu Virumaal veel plaanis korraldada.

Sisejulgeolekuspetsialistide sõnul valitakse õppuste temaatika ohuanalüüsist lähtuvalt.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul on viimasel ajal Ida-Virumaal probleeme õhkrelvadega. Politsei on registreerinud lühikese aja jooksul kaks juhtumit, kus noorukid on õhkrelva kasutanud. Üks neist oli Kohtla-Järvel, kus kaks 17-aastast noormeest läksid tülli. Üks neist võttis välja õhupüstoli ja lasi teise suunas mitu lasku. Politsei sai noormehe kätte. Selgus, et ta oli õhupüstoli saanud sünnipäevakingituseks. Mõistagi pidi ta selle kingituse politseile loovutama.

Järgnevalt toome ära Ida prefektuuri pöördumise Virumaa lastevanemate ja pedagoogide poole.

Head lapsevanemad ja koolipere!

Viimase nädala jooksul on meie maakonnas aset leidnud muret tekitavaid sündmusi, mille keskmeks on relvad. Nädala alguses kasutas üks 17-aastane noormees oma eakaaslase vastu õhkrelva ning mõned päevad tagasi jõudis politseini info sellest, kuidas üks 16-aastane noor oma klassi sotsiaalmeedia gruppi relva ning ähvardava sõnumiga pildi postitas. Viimase juhtumi raames saame positiivse näitena välja tuua selle, kuidas tänu usalduslikule suhtele õpilaste ja õpetaja vahel see info kiirelt oma klassi grupist õpetajale edastati ning seeläbi ka politsei kohe tegutseda sai. Pildi postitanud noormees tegi enda sõnul kõigest nalja, kuid tegemist oli siiski äärmiselt tõsise vahejuhtumiga ning mujal maailmas toimunud juhtumite tõttu oli neil ka põhjust reaalset hirmu tunda.

Head lapsevanemad, pöördume teie poole palvega, et antud teemadel oma lastega rahulikus keskkonnas ja aega võttes räägiksite. Oluline, et lapsed mõistaks, miks sellised "naljad" ei ole kohased, kuidas käituda ja kellele rääkida, kui keegi taolisi ähvardusi teeb, ning millised võivad olla tagajärjed, kui me sellistele juhtumitele kohe tähelepanu ei pööra. Selleks et saaksime jätkuvalt kindlad olla, et laps on koolis turvalises keskkonnas, on teil vanematena võtmeroll. Relv – olgu see stardi- või õhkrelv, tulirelvast rääkimata – ei tohi laste kätte sattuda.

Head õpetajad, alates sellest õppeaastast jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt on koolil õigus põhjendatud kahtluse korral kontrollida õpilase esemeid, riideid ning tema kasutuses olevat kappi. Juhul kui avastate esemete hulgast midagi keelatut, palume kohe noorsoopolitseinikuga ühendust võtta või helistada lühinumbril 112.

Igal koolil on oma noorsoopolitseinik, kelle poole muredega pöörduda saate. Täpsema info leiate aadressilt https://www.politsei.ee/et/noorsoopolitseinikud. Kõikidest juhtumitest, kus oleks vaja kohest sekkumist, palume teada anda lühinumbril 112.

Koos loome turvalisust!