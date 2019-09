Lähipäevi on oodata vihmast ilma

Kolmapäeva öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Pärast südaööd lääne pool pilvisus tiheneb ja saartele jõuab sajuala. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja läänerannikul tugevneb 10-14, puhanguti 20 m/s. Sooja tuleb 11-16 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib läänest itta ning jõuab pärastlõunaks Ida-Eestisse. Väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Tuul pöördub kagust lõunasse ja edelasse 7-12, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 11-15, puhanguti 18-23 m/s. Sooja tuleb 15-19, Ida-Eestis kuni 21 kraadi.

Neljapäeva öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul 18 m/s. Sooja tuleb 9-14, rannikul kuni 16 kraadi. Neljapäeva päeval püsib vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab hoovihma, õhtupoolikul on kohatisi sajuhooge ka Ida-Eestis. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja tuleb 15-19, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Reede öösel on tulemas vahelduva pilvisusega ilm. Hoovihma sajab kohati, hommikul muutuvad sajuhood laialdasemaks. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul 18 m/s. Sooja tuleb 10-15 kraadi. Reede päeval on ilm enamasti pilvine ja sagedaste vihmahoogudega. Puhub edela- ja läänetuul 6-10, puhanguti 15 m/s, õhtupoolikul pöördub loodesse ja nõrgeneb tasapisi. Sooja tuleb 13-17 kraadi.

Laupäeva öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja tuleb 5-9, rannikul kuni 13 kraadi. Laupäeva päeval on ilm vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 13-16 kraadi.