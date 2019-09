Äntu tehisjärve asustati kolm tuhat jõevähki

Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul on vähkide ümberasustamist proovitud kolm aastat järjest ja on selgunud, et looduslikest veekogudest püütud vähid annavad ümberasustamisel paremaid tulemusi kui kalakasvandustest pärit maimud või noorvähid.