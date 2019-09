10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vohnja mehed on tänavu koristustabelis teistele ilma teinud. Peaagronoom Reimann ütles, et küllap oleks lõikus juba unustatud olnud, aga need kuivatid. Ja puha seemnevilja pärast. Mitte ei jõua kuivatada, tee mis tahad. Prooviti seemnevilja kuivatada šahtkuivatis, aga lausa riskile välja ka ei mindud. Kui proovid korras, siis pole midagi muud kui tuli ahju.